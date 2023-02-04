5 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 5 февраля, в православном календаре день памяти святого Климента и его Агафангела. Жил святой Климент в IV веке и воспитывался матерью в христианских традициях с ранних лет. В те времена был сильный голод в Галатии, и язычники начали бросать своих детей на произвол судьбы. Климент брал их домой, учил праведной жизни. За это его впоследствии избрали чтецом и даже рукоположили в дьяконы, а позже — в пресвитеры. Удачно обратил он многих идолопоклонников на путь истинный.

Начал тогда царь Диоклетиан гонения христиан. Да и призвал к себе святого Климента и убеждал отречься от христианской веры. Не согласился святой. Поэтому его долго мучили, но раны заживали на теле Климента. Заключили его в тюрьму и оставили на несколько дней. В эту тюрьму отправляли всех, кто крестился и верил в Бога. Позже Диоклетиан даже отправил Климента к императору Максимиану, чтобы тот увидел своими глазами чудо — раны не оставались на теле святого.

Климента и ученика его Агафангела подвергли императору самые страшные пытки. Однако ничего не смогли сделать палачи. Не зная, что делать с верующими, Максимиан отдал приказ отрубить им головы. Первого умертвили Агафангела. А Климент тогда обратился к людям и сказал, что скоро всех христиан убьют. Тогда и его умертвили.

Церковный праздник 5 февраля — день памяти святой Агаты

Родилась она в 235 году на острове Сицилия в городе Катания. Именно поэтому в церковных текстах ее часто называют Агатой Катанийской. Ее семья была богатой и благородной.

В юности девушка была очень красивой, поэтому было у нее немало поклонников. Однако Агата мечтала только об одном пути служить Господу. Однажды отказала она самому сенатору Квинтиану. Он так разозлился, что возненавидел красавицу. Когда начались жестокие гонения христиан, Агату схватили. Ее подвергли жестоким пыткам именно из-за отказа выйти замуж за сенатора. Ей отрезали грудь, а затем убили. Умерла девушка в 261 году в возрасте 25 лет.

Приметы 5 февраля

Народные приметы 5 февраля / Фото: Pexels

5 февраля мороз и солнце – в августе будет жаркая погода;

услышать крик синицы к похолоданию;

солнечный и ясный день на раннюю весну;

человек, рожденный 5 февраля, проживет долгую и счастливую жизнь.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не назначать важные встречи, а также не выяснять отношения. Церковь запрещает ругаться, злословить, ссориться. Беременным женщинам лучше не стоять на пороге долгое время, потому что ребенок может родиться больным и плаксивым. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать завтра

5 февраля у наших предков считался хлопотным днем. Они начинали перебирать свои закрома, а также наблюдали за поведением птиц и домашним скотом. Пытались убрать в доме, особое внимание уделяя труднодоступным местам.

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