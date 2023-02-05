Канада продолжает Covid-ограничения для путешественников из Китая

Канада из-за Covid-19 продлевает частичные ограничения для посетителей страны из Китая, Гонконга и Макао.

Особые правила въезда будут действовать до 5 апреля, сообщает правительство страны.

"Мы продолжаем действующие меры здравоохранения для путешественников, прибывающих авиарейсами из Китая, Гонконга и Макао, независимо от их национальности или статуса вакцинации", — говорится в сообщении.

Въезд в Канаду разрешен только тем путешественникам из Китая, Гонконга и Макао, которые в аэропорту показывают негативный тест на коронавирус, сделанный максимум за две недели до отправки рейса. На граждан, которые прибывают в Канаду из других стран мира, ограничения не действуют.

Напомним, Канада возобновила ограничения для приезжих из Китая из-за ухудшения ситуации с распространением болезни в КНР. Немотря на ухудшение ситуации, Китай отказался от предложенных США вакцин от Covid-19, несмотря на быстрое распространение болезни.

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