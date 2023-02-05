Астрологічний прогноз на 5 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для невеликих домашніх справ, спілкування з близькими – членами родини та друзями.

Символ дня: голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, сріблястий, перламутровий, перлинний.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, свідчитимуть про духовні проблеми людини. Через низьке згортання крові від хірургічного втручання краще відмовитися.

Харчування дня: у харчуванні необхідно знати міру, м'ясо та гриби краще замінити рибою.

Стрижка дня: день несприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: необхідно проводити ритуали, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сновидіння цієї ночі часто бувають пророчими, але потребують правильного тлумачення й розуміння.

Табу дня: бажано відмовитися від спілкування – навіть невелика недомовка може призвести до серйозного конфлікту.

Ангел-охоронець дня: Едор – дає впевненість у собі, захищає від неприємностей.

Афоризм дня: "Життєвий досвід дає нам радість лише тоді, коли ми можемо передати його іншим" (Андре Моруа).

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