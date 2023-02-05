Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для небольших домашних дел, общения с близкими людьми – членами семьи и друзьями.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужный.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут свидетельствовать о духовных проблемах человека. Из-за низкой свертываемости крови от хирургического вмешательства лучше отказаться.

Питание дня: в питании необходимо знать меру, мясо и грибы лучше заменить рыбой.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: необходимо проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды.

Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают пророческими, но требуют правильного истолкования и понимания.

Табу дня: желательно отказаться от общения – даже небольшая недомолвка может привести к серьезному конфликту.

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе, защищает от неприятностей.

Афоризм дня: "Жизненный опыт дает нам радость только тогда, когда мы можем передать его другим" (Андре Моруа).

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