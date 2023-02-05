Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 5 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 5 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для небольших домашних дел, общения с близкими людьми – членами семьи и друзьями. 

Символ дня: голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужный. 

Счастливые камни дня: турмалин, чароит. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут свидетельствовать о духовных проблемах человека. Из-за низкой свертываемости крови от хирургического вмешательства лучше отказаться. 

Питание дня: в питании необходимо знать меру, мясо и грибы лучше заменить рыбой. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: необходимо проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают пророческими, но требуют правильного истолкования и понимания. 

Табу дня: желательно отказаться от общения – даже небольшая недомолвка может привести к серьезному конфликту. 

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе, защищает от неприятностей. 

Афоризм дня: "Жизненный опыт дает нам радость только тогда, когда мы можем передать его другим" (Андре Моруа). 

Читайте также: 

"В реку с моста, домой поплывут!": в Ровенской области готовятся к наступлению из Беларуси

"В реку с моста, домой поплывут!": в Ровенской области готовятся к наступлению из Беларуси

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
455
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация