Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для небольших домашних дел, общения с близкими людьми – членами семьи и друзьями.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, серебристый, перламутровый, жемчужный.
Счастливые камни дня: турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут свидетельствовать о духовных проблемах человека. Из-за низкой свертываемости крови от хирургического вмешательства лучше отказаться.
Питание дня: в питании необходимо знать меру, мясо и грибы лучше заменить рыбой.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: необходимо проводить ритуалы, использующие волшебную силу воды.
Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают пророческими, но требуют правильного истолкования и понимания.
Табу дня: желательно отказаться от общения – даже небольшая недомолвка может привести к серьезному конфликту.
Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе, защищает от неприятностей.
Афоризм дня: "Жизненный опыт дает нам радость только тогда, когда мы можем передать его другим" (Андре Моруа).
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