Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах України

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 5 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога оголошена на Харківщині, Дніпропетровщині й Донеччині. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, під час однієї з тривог у п'ятницю, 3 лютого, у Києві було чутно вибухи. Але в КМВА заспокоїли, що звуки це було пов’язано з роботою саперів у області.