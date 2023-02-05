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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах України

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

У п'яти українських областях лунають сирени.

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 5 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу / ©
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога оголошена на Харківщині, Дніпропетровщині й Донеччині. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, під час однієї з тривог у п'ятницю, 3 лютого, у Києві було чутно вибухи. Але в КМВА заспокоїли, що звуки це було пов’язано з роботою саперів у області.

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