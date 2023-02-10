Правительство Молдовы уходит в отставку

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что подает в отставку.

Об этом она рассказала на брифинге в пятницу, 10 февраля, передает NewsMaker.

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"После полутора лет пребывания в должности пришло время объявить о моей отставке", — сказала Гаврилица, добавив, что страна входит в новую фазу, в основе которой — безопасность.

По словам министерши, за время управления правительством им удалось справиться с кризисом беженцев, а также она рассказала о компенсации расходов граждан на газ и электричество, начале строительства новых ЛЭП, привлечении новых инвестиций в Молдову, сдаче в эксплуатации дорог и мостов и другие реформы.

"Мне выпала честь быть премьером Молдовы. Я верю в Молдову, в людей этой страны и в то, что у нас все получится. Призываю вас быть сплоченными. Молдова будет страной, которой мы будем гордиться", — заявила она.

Президент Молдовы Майя Санду приняла ее отставку и поблагодарила за "огромную жертву и усилия, направленные на то, чтобы возглавить страну во время таких кризисов".

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной руководили ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие там, где другие хотели войны и банкротства. Спасибо, Наталья!", — написала президент.

Лидер страны отметила, что она проведет консультации с парламентскими фракциями и объявит кандидатуру на должность премьера.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО. Речь идет о Румынии и Молдове. Впоследствии в Минобороны Молдовы подтвердили эту информацию, а в Румынии – нет.

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