РФ может ударить по базам США в Польше: эксперт рассказал, при каких условиях

Эксперт обеспокоен, что Украина может нарушить договоренность с США – не бить дальнобойными ракетами по территории России.

РФ может ударить по базам США в Польше, если Украина применит по территории страны-агрессорки дальнобойные американские ракеты.

Такое мнение высказал известный американский политолог, основатель частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман в своей статье для журнала Geopolitical Futures.

В материале говорится о стратегических угрозах, возникающих в контексте российского вторжения в Украину.

В частности, его беспокоит растущая активность российских войск и новые локальные успехи кафиров.

"Если это станет нормой, то Украину ждут серьезные проблемы", — считает Фридман.

Политолог также обеспокоен тем, как будет вести себя Украина, получив дальнобойные ракеты. Несмотря на то, что Киев пообещал Вашингтону не применять эти ракеты по территории РФ, такая возможность, по мнению исследователя, все же наблюдается.

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В частности, он считает, что в критический момент ВСУ могут нарушить обещание и начать избивать по территории России, что ставит под угрозу "молчаливое соглашение". Более того, политолог напуган, что такое развитие события может перерасти в прямую войну между США и Россией.

Отметим, что во время визита в Польшу лидер США Джо Байден намерен заявить о своих намерениях и дальше оказывать Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и финансов.

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