Три російські літаки підлетіли до кордону з Польщею: у Варшаві прокоментували інцидент

До кордонів Польщі підлетіли три російських військових літаки. Їх перехопили винищувачі Нідерландів, які з алучені до місії з повітряної охорони РП.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

У понеділок увечері Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що голландська система швидкого реагування (QRA) була активована в Польщі через підхід до невстановлених літаків до кордонів НАТО з Калінінграда. Групу трьох російських військових літаків перехопили два голландські винищувачі F-35.

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"Після впізнання виявилося, що це три літаки: російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер". F-35 Нідерландів супроводжували стрій здалеку і передали партнерам по НАТО", - йдеться в заяві.

Інформація про інцидент була підтверджена в інтерв'ю Polsatnews.pl Польським оперативним командування ЗС. Там запевнили, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.

"Російські літаки супроводжували німецьку Luftwaffe (Люфтваффе або Повітряні сили Німеччини). Вони пролетіли без транспондера", - сказано в повідомленні.

"Ми захищаємо простір 24 ​​години на день, сім днів на тиждень", - сказав підполковник Гвідо Шолс, командир голландської підрозділу в Польщі.

Нагадаємо, у жовтні 2022-го російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі.

Аналогічна ситуація була у листопаді. Тоді винищувачі НАТО п'ять разів піднімалися, щоб ідентифікувати російські літаки, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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