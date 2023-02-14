Три російські літаки підлетіли до кордону з Польщею: у Варшаві прокоментували інцидент

У повітря підняли винищувачі F-35.
До кордонів Польщі підлетіли три російських військових літаки. Їх перехопили винищувачі Нідерландів, які залучені до місії з повітряної охорони РП.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
У понеділок увечері Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що голландська система швидкого реагування (QRA) була активована в Польщі через підхід до невстановлених літаків до кордонів НАТО з Калінінграда. Групу трьох російських військових літаків перехопили два голландські винищувачі F-35.
"Після впізнання виявилося, що це три літаки: російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер". F-35 Нідерландів супроводжували стрій здалеку і передали партнерам по НАТО", - йдеться в заяві.
Інформація про інцидент була підтверджена в інтерв'ю Polsatnews.pl Польським оперативним командування ЗС. Там запевнили, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.
"Російські літаки супроводжували німецьку Luftwaffe (Люфтваффе або Повітряні сили Німеччини). Вони пролетіли без транспондера", - сказано в повідомленні.
"Ми захищаємо простір 24 години на день, сім днів на тиждень", - сказав підполковник Гвідо Шолс, командир голландської підрозділу в Польщі.
Нагадаємо, у жовтні 2022-го російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали італійські винищувачі.
Аналогічна ситуація була у листопаді. Тоді винищувачі НАТО п'ять разів піднімалися, щоб ідентифікувати російські літаки, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
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