Польща орендувала у США безпілотники MQ-9A Reaper: де їх застосовуватимуть

До Польщі прибули безпілотники MALE MQ-9A Reaper, які вона орендувала у США. Дрони були взяті в оренду в рамках термінової оперативної потреби.

Про це 12 лютого повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Зазначається, що безпілотники будуть використовувати Військово-повітряні сили країни, зокрема, для проведення розвідки на східному кордоні Польщі.

MQ-9 Reaper – це розвідувальний ударний БПЛА з максимальною злітною вагою 4763 кг. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 445 км на годину. Максимальна тривалість польоту – 27 годин. Дрон може бути озброєний протитанковими ракетами, корегованими бомбами та іншим озброєнням.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад Росії на Польщу означав би напад РФ на НАТО. За словами Дуди,відповідь була б швидкою і рішучою.

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