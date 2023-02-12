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Польша арендовала у США беспилотники MQ-9A Reaper: где их будут применять

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
264
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Польша арендовала у США беспилотники MQ-9A Reaper: где их будут применять

Фото/Twitter: Mariusz Błaszczak

Дроны будут использовать Военно-воздушные силы Польши.

В Польшу прибыли беспилотники MALE MQ-9A Reaper, арендованные у США. Дроны были взяты в аренду в рамках срочной оперативной нужды.

Об этом 12 февраля сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Отмечается, что беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы страны, в частности для проведения разведки на восточной границе Польши.

MQ-9 Reaper – это разведывательный ударный БПЛА с максимальным взлетным весом 4763 кг. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более чем 445 км в час. Максимальная продолжительность полета – 27 часов. Дрон может быть вооружен противотанковыми ракетами, корректируемыми бомбами и другим вооружением.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение России на Польшу означало бы нападение РФ на НАТО. По словам Дуды, ответ был бы быстрым и решительным.

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Дата публикации
Просмотры
264
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