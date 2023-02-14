В энергосистеме нет дефицита мощностей – "Укрэнерго"

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на электростанциях, которые получили повреждения в результате атак России.

По состоянию на утро 14 февраля в энергосистеме отсутствует дефицит мощностей. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приводились. Согласно росту потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Также ремонтные работы ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации потребителям. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

В настоящее время оккупанты контролируют более 10 ГВт основных установленных мощностей энергосистемы Украины.

"Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанских территориях также расположены и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", — сообщили в компании.

Напомним, во Львове из-за массированных обстрелов оккупантов разрушены практически все электроподстанции. Кроме того, разрушения получили многие другие объекты, не подлежащие восстановлению.

В "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии с этой недели.

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