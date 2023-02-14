В енергосистемі немає дефіциту потужностей – "Укренерго"

Станом на ранок 14 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужностей. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Наразі окупанти контролюють понад 10 ГВт основних встановлених потужностей енергосистеми України.

"Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, у Львові через масовані обстріли окупантів зруйновано практично всі електропідстанції. Крім того, руйнувань зазнали чимало інших об'єктів, які не підлягають відновленню.

В "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичного споживання електроенергії від цього тижня.

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