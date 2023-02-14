Минфин планирует проверять законность выплат пенсий украинцам

Когда и как будут проверять начисления пенсий, читайте в материале ТСН.ua

Министерство финансов Украины разработало проект приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания», согласно которому будет происходить верификация пенсий. Об этом говорится в проекте, опубликованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, проверка будет проходить поэтапно. Сначала проверят соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидацию). Затем проверят подлинность (соответствие) персональных данных о пенсионерах. На последнем этапе проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Как планируют проверять пенсионные выплаты

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно :

Информации о смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных о проблемах инвалидности.

Информации о постоянном проживании реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

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