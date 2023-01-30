Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Энни Вершинг

Умерла американская актриса, известная благодаря ролям в сериалах "Сверхъестественное" и "24 часа", Энни Вершинг.

Знаменитости не стало утром 29 января. Жизнь актрисы забрал рак, который у нее диагностировали в 2020 году. К моменту смерти звезде было 45 лет.

Печальную новость подтвердил изданию Deadline муж Энни, актер Стивен Фулл.

Энни Вершинг / Фото: Associated Press

"В душе нашей семьи большая дыра. Но она (Энни Вершинг – прим. ред.) оставила нам инструменты для ее заполнения. Она находила чудо в мелочах. Для танца ей не нужна была музыка. Она научила нас не ждать приключений, а искать их", — сказал муж Энни.

Отметим, Энни Вершинг – американская актриса, которая стала популярной благодаря роли специального агента ФБР в сериале "24 часа". Знаменитость также играла в таких картинах, как "Сверхъестественное", "Все женщины ведьмы", "Касл" и другие.

Энни Вершинг / Фото: Associated Press

В Вершинг в 2020 году обнаружили рак, впрочем, несмотря на болезнь, она продолжала работать. У Энни осталось трое сыновей – Фредди, Арчи и Оззи.

Напомним, 29 января также умерла американская актриса, исполнительница роли Уэнздей в первой экранизации "Семейки Аддамсов" Лиза Лоринг. Жизнь знаменитости забрал инсульт.

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