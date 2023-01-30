Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая роль Уэнздей в сериале "Семейка Аддамсов"

Артистки не стало на 65-м году жизни.

Умерла известная американская актриса, сыгравшая роль Уэнздей в сериале "Семейка Аддамсов" в 1964 году, Лиза Лоринг.

Знаменитости не стало 28 января на 65-м году жизни. Актриса попала в больницу с инсультом. Три дня врачи боролись за ее жизнь, подключив к аппарату жизнеобеспечения. К сожалению, это не принесло результатов. Родные решили отключить Лоринг от аппарата жизнеобеспечения

Печальную новость изданию Variety подтвердила дочь актрисы Ванесса Фумберг.

"Она ушла мирно, обе дочери держали ее за руки", – прокомментировала Ванесса.

Лиза Лоринг в роли Уэнздей

Отметим, Лиза Лоринг – популярная американская актриса. Актерскую карьеру она начала совсем в юном возрасте – три года. Уже в шесть лет Лиза получила роль мрачной девочки Уэнздей в сериале "Семейка Аддамсов". Лента транслировалась в 1960-х годах и принесла Лоринг большую популярность.

Напомним, недавно ушла из жизни легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Знаменитость умерла в возрасте 95 лет.

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