"У Пригожина хватит людей на 6-9 месяцев" – Денисенко

Глава ЧВК " Вагнер " Евгений Пригожин продолжает набирать наемников среди осужденных в России на войну против Украины. Однако ему хватит людей на 6-9 месяцев, если сохранится нынешняя система "утилизации вагнеровцев".

Об этом в Facebook написал исполнительный директор Украинского института будущего, советник главы МВД Вадим Денисенко.

"В его резерве еще немного зеков, которые еще не завербованы и жители депрессивных регионов с просроченными кредитами. Но эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года. Это прекрасно понимают в Минобороны РФ и это понимает сам Пригожин. Поэтому его война с Шойгу – это война за его (Пригожина) будущее", – объяснил Денисенко.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что основная функция главы частной военной компании "Вагнера" ​​Евгения Пригожина – медийная и политическая. Он не руководит боевыми отрядами в войне против Украины.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Путин снова решил сделать ставку на кадровую армию, разочаровавшись в ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Теперь руководство Минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова получило возможность мстить Пригожину и отправлять "Вагнер" на самые сложные участки фронта.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что на фронте в Украине из 50 тысяч наемников ППК "Вагнер" осталась примерно пятая часть. Другие "вагнеровцы" убиты, ранены или дезертировали.

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