"У Пригожина вистачить людей на 6-9 місяців" – Денисенко

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати найманців серед засуджених у Росії на війну проти України. Однак йому вистачить людей на 6-9 місяців, якщо збережеться нинішня система "утилізації вагнерівців".

Про це у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник голови МВС Вадим Денисенко.

"В його резерві ще трохи зеків, які ще не завербовані і мешканці депресивних регіонів з простроченими кредитами. Але ці люди можуть "закінчитися" до кінця 2023 року. Це прекрасно розуміють в Міноборони РФ і це розуміє сам Пригожин. Тому його війна з Шойгу – це війна за його (Пригожина) майбутнє", - пояснив Денисенко.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що основна функція очільник приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина – медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Путін знову вирішив зробити ставку на кадрову армію, розчарувавшись у ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Тепер керівництво Міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова отримало нагоду мститися Пригожину й відправляти "Вагнер" на найскладніші ділянки фронту.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнер" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

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