Померла акторка з серіалу "Надприродне" Енні Вершинг

Акторці було 45 років.
Померла американська акторка, яка відома завдяки ролям у серіалах "Надприродне" та "24 години", Енні Вершинг.
Знаменитості не стало вранці 29 січня. Життя акторки забрав рак, який у неї діагностували 2020 року. На момент смерті зірці було 45 років.
Сумну новину підтвердив виданню Deadline чоловік Енні, актор Стівен Фулл.
"У душі нашої родини велика діра. Але вона (Енні Вершинг – прим. ред.) залишила нам інструменти для її заповнення. Вона знаходила диво у дрібницях. Для танцю їй не потрібна була музика. Вона навчила нас не чекати на пригоди, а шукати їх", - сказав чоловік Енні.
Зазначимо, Енні Вершинг – американська акторка, яка стала популярною завдяки ролі спеціального агента ФБР у серіалі "24 години". Знаменитість також грала у таких картинах, як "Надприродне", "Усі жінки відьми", "Касл" та інших.
У Вершинг 2020 року виявили рак, утім, попри хворобу, вона продовжувала працювати. У Енні залишилося троє синів - Фредді, Арчі та Оззі.
Нагадаємо, 29 січня також померла американська акторка, виконавиця ролі Венздей в першій екранізації "Сімейки Аддамсів" Ліза Лорінг. Життя знаменитості забрав інсульт.
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