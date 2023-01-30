Померла акторка з серіалу "Надприродне" Енні Вершинг

Померла американська акторка, яка відома завдяки ролям у серіалах "Надприродне" та "24 години", Енні Вершинг.

Знаменитості не стало вранці 29 січня. Життя акторки забрав рак, який у неї діагностували 2020 року. На момент смерті зірці було 45 років.

Сумну новину підтвердив виданню Deadline чоловік Енні, актор Стівен Фулл.

Енні Вершинг / Фото: Associated Press

"У душі нашої родини велика діра. Але вона (Енні Вершинг – прим. ред.) залишила нам інструменти для її заповнення. Вона знаходила диво у дрібницях. Для танцю їй не потрібна була музика. Вона навчила нас не чекати на пригоди, а шукати їх", - сказав чоловік Енні.

Зазначимо, Енні Вершинг – американська акторка, яка стала популярною завдяки ролі спеціального агента ФБР у серіалі "24 години". Знаменитість також грала у таких картинах, як "Надприродне", "Усі жінки відьми", "Касл" та інших.

Енні Вершинг / Фото: Associated Press

У Вершинг 2020 року виявили рак, утім, попри хворобу, вона продовжувала працювати. У Енні залишилося троє синів - Фредді, Арчі та Оззі.

Нагадаємо, 29 січня також померла американська акторка, виконавиця ролі Венздей в першій екранізації "Сімейки Аддамсів" Ліза Лорінг. Життя знаменитості забрав інсульт.

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