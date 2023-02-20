Поляк вивчив фразу про корабель і зібрався до Києва на ровері з місією, а ще захопив "світло" для українських дітей

Поляк Павел Адамєц на ровері вирушив у благодійну веломандрівку, аби завести українським дітям ліхтарики, як символ перемоги над темрявою. У Варшаві збір ліхтариків розпочали ще торік і в планах - зібрати чотири з половиною мільйони, щоби кожна дитина в Україні отримала свій, персональний, йдеться в ТСН.

На його причепі напис «світло для України», а на ровері польський і український прапори. 61- річний підприємець Павел Адамєц об’їздив на велосипеді пів світу, нині він вирушає в Україну і його не зупиняє інформація про можливий повторний наступ Росії. “Темінь асоціюється зі страхом, з самотністю і безпорадністю. А світло - з надією, з допомогою, для декого з Богом. Я лише можу собі уявити, що переживають діти, які сидять в темноті ховаючись від жахів війни. Це ж яка травма, яке переживання, а з ліхтариком вони зможуть почитати книжку, піти в іншу кімнату чи просто побавитися. Один маленький ліхтарик, який у Польщі коштує 15 злотих -це одна усмішка дитини, яка зі світлом почуватиметься трохи безпечніше”, - переконаний Павел.

Наприкінці минулого року у Варшаві акцію зі збору ліхтариків започаткував благодійний фонд, поки що зібрали 250 тисяч. Першу партію ліхтариків вже роздали дітям на Доннеччині, але збір триває. “Аж тепер доєднуються інші країни, збирають в Америці, в Португалії, збирають в Чехії, вчора Чехія привезла, збирає Іспанія, Франція, Німеччина. Свята минули, але темрява триває і надалі, тому ми будемо збирати поки не зберемо, щоб кожна дитина отримала свій маленький індивідуальний ліхтарик, який розсвітлить ту темряву війни”, -каже співзасновниця фонду, який проводить збір, Галина.

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Тож велосипедист Павел допакував причіп ліхтариками і зібрався в дорогу лише з найнеобхіднішим. “Зазвичай за день я долаю 100 кілометрів, з цими всіма сумками, але з 25-ти кілограмовим вантажем не планую встановлювати якихось рекордів швидкості, думаю за день проїжджатиму 50-60 кілометрів. Вночі я не їхатиму, бо це небезпечно”, - розповідає волонтер.

Приблизно за тиждень Павел планує доїхати до кордону, розповідає, був в Україні лише раз, ще малим і пам'ятає не багато. “Я б хотів доїхати до Києва в річницю великої війни, стати на Майдані, повернутися в бік Москви, показати некрасивий жест і сказати: “Ми не здамося”, але чи доїду до столиці ще не знаю. Точно буду у Львові. Я трохи приготувався до поїздки, знаю три речі по українськи, яких мені би мало вистачити – перше, дуже мені подобається, : «ще не вмерла України і слава і воля»… Друге - дуже його люблю: «Слава Україні» і третє, що знаю - це «русский военный корабль, иди на х***»”, - ділиться знаннями Павел.

Велосипедист каже, міг би взяти вантажівку і завезти більше ліхтариків, але певен, що його символічний жест доправити світло на ровері вразить людей, ще більше популяризує акцію зі збору ліхтариків і нагадає людям, які можливо забули, що війна в Україні триває і допомога світу наближає українців до перемоги.

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