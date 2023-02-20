В США искали способы, как тайно Байдену посетить Украину" — Politico

В Белом доме исследовали визит Байдена в Украину
Помощники американского лидера Джо Байдена исследовали, может ли президент тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.
Об этом пишет Politico.
"Помощники исследовали попытки тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездку почти исключили", — говорится в сообщении.
В Белом доме отметили, что визит Байдена в Украину может оказаться слишком опасным.
"Большинство помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того", — отмечают журналисты.
Отметим, на фоне возможных слухов о приезде Байдена сегодня, 20 февраля, центральную часть Киева перекрыли для движения транспорта. Официальная причина пока не озвучена. Однако в Сети публикуют кадры с движением неизвестного кортежа.
В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС.
Читайте также: