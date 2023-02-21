Антикремлевская коалиция уже насчитывает 54 страны – Резников

Антикремлевская коалиция уже насчитывает 54 страны. Сегодня эти страны верят в победу Украины в войне с Россией.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу FREEДОМ.

"Дело в том, что по сути антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", а поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Это тоже была большая встреча, Украина была приглашена как гость на почетном месте. И мы продолжили нашу работу", — сказал он.

По словам Резникова, партнеры Украины настроены решительно на победу Украины.

"Это абсолютно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что упадет столица, и три недели максимум на то, что упадет вся страна, и что, вероятно, где-то там будут какие-то боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы. Теперь все понимают, очень ясно видят, что эту российскую так называемую "вторую армию мира" очень реалистично сдержать и победить. И мы это доказали всему миру, поэтому весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы", – отметил министр обороны.

По его словам, во время заседаний "Рамштайна" никакие политические вопросы, в том числе по поводу переговоров с Россией, не обсуждаются.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в день визита президента США Джо Байдена в Киев, глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине решается судьба мирового порядка.

В Институте изучения войны ISW отметили, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году с достаточной и своевременной поддержкой Запада.

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