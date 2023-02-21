Антикремлівська коаліція вже налічує 54 країни – Резніков

Антикремлівська коаліція вже налічує 54 країни. Сьогодні ці країни вірять в перемогу України у війні з Росією.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ.

"Річ у тому, що по суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях "Рамштайну", а оскільки це відбувалося в Брюсселі, то крім зустрічі в межах "Рамштайну" там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО. Це теж була велика зустріч, Україна була запрошена як гість на почесному місці. І ми продовжили нашу роботу", - сказав він.

За словами Резнікова, партнери України налаштовані рішуче на перемогу України.

"Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна, і що, ймовірно, десь там будуть якісь окремі бойові дії. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги. Тепер усі розуміють, дуже чітко бачать, що цю російську так звану "другу армію світу" дуже реалістично стримати і перемогти. І ми це довели всьому світу, і тому весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць, цивільних, усіх українців. І вони хочуть бути співавторами нашої з вами перемоги", - зазначив міністр оборони.

За його словами, під час засідань "Рамштайну" жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із Росією, не обговорюються.

Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, у день візиту президента США Джо Байдена до Києва, глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні вирішується доля світового порядку.

В Інституті вивчення війни ISW зазначили, що Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році з достатньою та своєчасною підтримкою Заходу.

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