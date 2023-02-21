Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вчергове обстріляли Херсон (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
205
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вчергове обстріляли Херсон (відео)

Фото: Associated Press

У Херсоні пролунала серія вибухів.

Російські окупанти у вівторок, 21 лютого, вчергове атакувала Херсон. Станом на зараз про точну кількість постраждалих не відомо.  

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях", - попередив він.

Пабліки Херсона пишуть про те, що у місті багато "прильотів". Стверджується, що є постраждалі, інформація про загиблих уточнюється. 

Нагадаємо, окупанти вночі 20 лютого обстріляли Херсон запалювальними снарядами.

Читайте також:

Втрати росіян на 21 лютого: ЗСУ звели кількість ліквідованих росіян до красивої цифри

Втрати росіян на 21 лютого: ЗСУ звели кількість ліквідованих росіян до красивої цифри

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
205
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація