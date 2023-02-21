Окупанти вчергове обстріляли Херсон (відео)

Російські окупанти у вівторок, 21 лютого, вчергове атакувала Херсон. Станом на зараз про точну кількість постраждалих не відомо.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях", - попередив він.

Пабліки Херсона пишуть про те, що у місті багато "прильотів". Стверджується, що є постраждалі, інформація про загиблих уточнюється.

Нагадаємо, окупанти вночі 20 лютого обстріляли Херсон запалювальними снарядами.

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