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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон (видео)

Фото: Associated Press

В Херсоне раздалась серия взрывов.

Российские оккупанты во вторник, 21 февраля, в очередной раз атаковала Херсон. По состоянию на данный момент о точном количестве пострадавших неизвестно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВа Александр Прокудин.

"Херсон под обстрелом. Предположительно Град. Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах", — предупредил он.

Паблики Херсона пишут о том, что в городе много прилетов. Утверждается, что есть пострадавшие, информация о погибших уточняется.

Напомним, оккупанты ночью 20 февраля обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

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Дата публикации
Просмотры
850
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