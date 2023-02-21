Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон (видео)

Российские оккупанты во вторник, 21 февраля, в очередной раз атаковала Херсон. По состоянию на данный момент о точном количестве пострадавших неизвестно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВа Александр Прокудин.

"Херсон под обстрелом. Предположительно Град. Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах", — предупредил он.

Паблики Херсона пишут о том, что в городе много прилетов. Утверждается, что есть пострадавшие, информация о погибших уточняется.

Напомним, оккупанты ночью 20 февраля обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

Читайте также: