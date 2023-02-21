Россияне в Херсоне убили шесть человек: в ОП отреагировали

Российские оккупанты днем 21 февраля обстреляли из РСЗО Херсон. В результате чего погибли шесть мирных жителей.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, пока глава Кремля Путин выступал перед заседанием Федерального собрания РФ, российские оккупанты обстреляли их РСЗО Херсон.

"Под речь "пациента" они обстреляли Херсон, который этот пациент называет "своим". Обстрел из РСЗО. Шесть погибших, есть раненые люди. Повреждены дома, остановка транспорта. Они просто шли по делам, на работу, покупали что-нибудь в городе. Что ж, ответ за эти преступления должен быть максимально жестоким. И он точно будет. Мы очистим нашу землю от рабов неадекватного убийцы. И найдем всех, кто отдавал и выполнял приказы, сколько времени они не пытались бы скрываться потом”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин выступил с ежегодным посланием в Федеральное собрание РФ и сделал ряд заявлений.

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