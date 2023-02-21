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Медведев не заценил речи Путина и заснул (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
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Медведев не заценил речи Путина и заснул (фото)

Фото: Associated Press

Кроме Медведева, во время "увлекательной" речи Путина успели выспаться и другие чиновники.

Речь российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля убаюкала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом видно из видео, транслируемого пропагандистскими российскими СМИ.

Как видно на кадрах, первые минуты обращения хозяина Кремля не коснулись главного путиниста и он решил поспать. Интересно, что, кроме него, задремать во время речи Путина успели другие чиновники, а некоторые - сидели с каменными лицами.

Напомним, президент-диктатор России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием в Федеральное собрание РФ. Во время выступления, которое длилось до 2-х часов, он озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в разрешении войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Кроме того, он объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

Фото: сундуков с видео / ©
Фото: сундуков с видео
Фото: сундуков с видео / ©
Фото: сундуков с видео
Фото: сундуков с видео / ©
Фото: сундуков с видео

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Дата публикации
Просмотры
12к
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