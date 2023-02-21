Медведев не заценил речи Путина и заснул (фото)

Кроме Медведева, во время "увлекательной" речи Путина успели выспаться и другие чиновники.

Речь российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля убаюкала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом видно из видео, транслируемого пропагандистскими российскими СМИ.

Также читайте Россияне в Херсоне убили шесть человек: в ОП отреагировали

Как видно на кадрах, первые минуты обращения хозяина Кремля не коснулись главного путиниста и он решил поспать. Интересно, что, кроме него, задремать во время речи Путина успели другие чиновники, а некоторые - сидели с каменными лицами.

Напомним, президент-диктатор России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием в Федеральное собрание РФ. Во время выступления, которое длилось до 2-х часов, он озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в разрешении войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Кроме того, он объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

Фото: сундуков с видео

Фото: сундуков с видео

Фото: сундуков с видео

Читайте также: