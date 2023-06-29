Чоловіча та жіноча дефлімпійські збірні України стали призерами чемпіонатів світу з баскетболу

"Синьо-жовті" завоювали на планетарній першості "бронзу та "срібло".

Українські дефлімпійці успішно виступили на чемпіонатах світу з баскетболу серед спортсменів з порушеннями слуху, які відбулися у Греції.

Чоловіча збірна України виборола "бронзу" на турнірі, де брали участь 16 команд світу. Українці першими вийшли зі своєї підгрупи, однак вийти до фіналу їм не вдалося.

У матчі за третє місце "синьо-жовті" обіграли команду Ізраїлю з рахунком 69:39 та стали бронзовими призерами світової першості.

Жіноча збірна України виступила ще краще, ніж чоловіча. Українки здобули "срібло" на турнірі серед 8 команд світу.

Наша команда першою вийшла зі своєї підгрупи. У фіналі українки поступилися збірній США з рахунком 88:62 і стали віцечемпіонками світу.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула історичне "срібло" чемпіонату світу з сокки.

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