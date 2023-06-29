Куди поділися Герасимов і Суровікін: чутки про загадкове зникнення генералів і наслідки для Росії

Російські генерали Валерій Герасимов і Сергій Суровікін вийшли з поля зору громадськості після невдалого заколоту найманців “Вагнера”, спрямованого на повалення вищого військового керівництва, на тлі прагнення президента Володимира Путіна відновити свою владу.

Про це пише Reuters.

Начальник Генштабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після припинення заколоту в суботу, 24 червня, коли лідер найманців Євген Пригожин вимагав видати Герасимова. Він також не згадувався в пресрелізі Міністерства оборони з 9 червня.

За словами деяких західних військових аналітиків, 67-річний Герасимов є командувачем російської війни в Україні та власником однієї з трьох "ядерних валізок" Росії.

Також відсутній генерал Сергій Суровікін, якого російська преса прозвала “генералом Армагеддон” за його агресивну тактику в сирійському конфлікті, який є заступником командувача російськими силами в Україні.

У звіті The New York Times, заснованому на брифінгу розвідки США 27 червня, йде мова про те, що Суровікін заздалегідь знав про заколот і що російська влада перевіряє його причетність.

У середу, 28 червня, Кремль применшив значення цього повідомлення, заявивши, що буде багато спекуляцій і пліток. А в четвер, 29 червня, відмовилися відповідати на запитання про Суровікіна, скерувавши журналістів до Міноборони, яке поки що не робило заяв щодо нього.

На запитання, чи довіряє Путін Суровікіну, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів. Сказав лише, що Путін працював з міністром оборони і начальником Генштабу, а не з кимось у ранзі Суровікіна.

Представники США повідомили Reuters у 28 червня, що Суровікін підтримував Пригожина, але що західна розвідка не знає точно, чи допомагав він якимось чином повстанню.

Російськомовна версія Moscow Times і один військовий блогер повідомили про арешт Суровікіна, тоді як деякі інші військові кореспонденти, які мають велику кількість прихильників у Росії, заявили, що його та інших старших офіцерів допитує служба безпеки ФСБ, щоб перевірити їхню лояльність.

Reuters не змогли встановити, чи був Суровікін арештований, чи проводилася перевірка його та інших осіб на предмет надійності в рамках більш стандартних заходів.

Рибар, впливовий канал у додатку для обміну повідомленнями Telegram, яким керує колишній пресофіцер Міністерства оборони Росії, повідомив про масове очищення, що перебуває зараз у процесі.

Він сказав, що влада намагається відсіяти військовослужбовців, визнаних недостатньо рішучими у придушенні повстання найманців, враховуючи деякі звіти, згідно з якими деякі частини збройних сил здавалося мало зробили, щоб зупинити бійців ПВК “Вагнер” на початковому етапі повстання.

"Збройне повстання приватної військової компанії “Вагнер” стало приводом для масштабного очищення в рядах Збройних сил Росії", — заявив Рибар.

Такий крок, якщо підтвердиться, може змінити спосіб, яким Росія веде свою війну в Україні — яку вона називає "спеціальною військовою операцією" — і спричинити занепокоєння у рядах самої армії в момент, коли Москва намагається запобігти контрнаступу України.

Це також могло б закріпити або підвищити позиції інших високопоставлених військових і сил безпеки, які вважаються лояльними.

З боку Міністерства оборони не було жодного офіційного коментаря щодо того, що відбувалося.

Переможці та переможені

Деякі російські та західні військові та політичні аналітики вважають, що міністр оборони Сергій Шойгу, досвідчений соратник Путіна, якого Пригожин хотів знищити разом із Герасимовим через його нібито некомпетентність, насправді тепер може бути безпечнішим на своїй посаді.

“Я думаю, що він (Пригожин) насправді очікував, що щось буде зроблено щодо Шойгу та Герасимова, що Путін винесе рішення на його користь”, — написав у Twitter Майкл Кофман, російський військовий фахівець із аналітичного центру Фонду Карнегі.

“Натомість його повстання могло забезпечити їх подальше перебування на посаді, незважаючи на те, що вони були загальновизнаними некомпетентними особами та викликали широку ненависть у Збройних силах Російської Федерації”, — додав він.

Генерал Віктор Золотов, голова Національної гвардії та колишній охоронець Путіна, виявляється ще одним бенефіціаром після того, як публічно заявив, що його люди готові “стояти на смерть”, щоб захищати Москву від “вагнерівців”.

Він говорив про можливість отримати важку зброю і танки для своїх сил після заколоту.

Герасимов був відсутній, коли Путін 27 червня дякував армії за запобігання громадянській війні, на відміну від Шойгу, який після цього кілька разів виступав на публіці.

Востаннє Суровікіна, заступника Герасимова, бачили в суботу, 24 червня, коли він знявся на відео із закликом до Пригожина припинити заколот. Він виглядав виснаженим, і було незрозуміло, чи говорив він під тиском.

Дара Массікот, експертка з російських військових аналітичних центрів RAND Corporation, сказала, що відео, на якому Суровікін тримає автомат на колінах, виглядає дивним.

"Кілька днів тому я помітила, що тут щось дуже незвичайне. Він не має на собі знаків чину чи погонів. Понад 30 років у військовій службі, а він навіть вночі не має їх на собі? Ні, це неможливо", — написала вона на Twitter.

28 червня ввечері з'явилися непідтверджені повідомлення російських ЗМІ та блогерів про те, що Суровікін після арешту перебуває в московському слідчому ізоляторі Лефортово.

Олексій Венедиктов, журналіст із хорошими зв’язками, сказав, не посилаючись на свої джерела, що Суровікін не виходив на зв’язок зі своєю сім’єю з суботи, 24 червня, а його охоронці також замовкли. При цьому він сказав, що Суровікін у Лефортово не утримується.

Пригожин, який місяцями зневажав Шойгу та Герасимова за їхні ймовірні помилки під час спостереження за війною в Україні, часто хвалив Суровікіна, якого в армії широко поважають за його досвід у Чечні та Сирії.

Західні військові аналітики вважають Суровікіна, який був головним командувачем війни в Україні до призначення Герасимова, ефективним оператором, а російські військові кореспонденти іноді розглядали його як потенційного майбутнього міністра оборони.

Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона, сказав, що усунення Суровікіна, якщо це правда, може бути більш дестабілізуючим для військових зусиль Росії, ніж суботній заколот, “особливо якщо почнуть чистку інших соратників Пригожина/Суровікіна”.

“Суровікін (це) грубий, але також один із найбільш здібних російських командирів”, — написав Фрідман у Twitter.

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