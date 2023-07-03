Без возвращения Крыма война не закончится - Зеленский

Зеленский считает, что окончанием войны можно считать полное возвращение всех украинских территорий.

Война в Украине закончится после освобождения оккупированного россиянами Крыма. Без возвращения полуострова она не может быть завершена.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончена", – сказал он.

По мнению Владимира Зеленского, мира без Крыма быть не может – тогда это не будет победой, подчеркнул глава государства.

В то же время, Украина постоянно контактирует с Центральным разведывательным управлением США. Глава ведомства Билл Бернс недавно посетил Киев, где встретился с Зеленским и представителями украинской разведки.

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать. У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются друг с другом", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Мелитополе "вагнеровцев" сменяют на военных из Дагестана и подразделения "Шторм".

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