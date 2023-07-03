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Зеленський про заколот Пригожина в РФ: "Реакція Путіна була слабкою"

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський про заколот Пригожина в РФ: "Реакція Путіна була слабкою"

Зеленський прокоментував заколот в Росії / Фото: Офіс президента України

Путін втрачає свою підтримку серед російського суспільства.

Реакція очільника Кремля Володимира Путіна на заколот ватажка терористів Пригожина була недостатньою. Диктатор Путін втрачає контроль над власним народом.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачили реакцію Путіна. Вона була слабкою. По-перше, ми бачимо, що він не контролює усе. Рух "Вагнера" вглиб Росії і взяття деяких регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся ця вертикаль влади, яка раніше у нього була, просто руйнується", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що заколот Пригожина знайшов свою підтримку серед чисельної кількості росіян.

Нагадаємо, що до Білорусі потраплять не більше ніж 1 тисяча "вагнерівців", решта буде у РФ та Африці.

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Дата публікації
Перегляди
408
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