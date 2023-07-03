Зеленський про заколот Пригожина в РФ: "Реакція Путіна була слабкою"

Реакція очільника Кремля Володимира Путіна на заколот ватажка терористів Пригожина була недостатньою. Диктатор Путін втрачає контроль над власним народом.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачили реакцію Путіна. Вона була слабкою. По-перше, ми бачимо, що він не контролює усе. Рух "Вагнера" вглиб Росії і взяття деяких регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся ця вертикаль влади, яка раніше у нього була, просто руйнується", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що заколот Пригожина знайшов свою підтримку серед чисельної кількості росіян.

Нагадаємо, що до Білорусі потраплять не більше ніж 1 тисяча "вагнерівців", решта буде у РФ та Африці.

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