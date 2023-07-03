Зірки "Гри престолів" Кіт Герінгтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками

Зірки серіалу "Гра престолів" актори Кіт Герінгтон та Роуз Лесіі вдруге стали батьками.

Радісну новину підтвердив виданню Page Six представник британського артиста. Пара також не стала приховувати стать новонародженої дитини. Так, Кіт та Роуз стали батьками дівчинки.

"Вони дуже раді, що в їхній сім'ї з'явилася маленька дівчинка", - прокоментував агент Герінгтона.

Кіт Герінгтон та Роуз Леслі / Фото: Associated Press

Зазначимо, про те, що Роуз Леслі при надії, стало відомо на початку лютого. Про вагітність дружини тоді розповів Герінгтон. Актор ділився, що дуже схвильований через майбутнє поповнення у його родині, та розповідав, як вони готували їхнього сина до того, що він стане братиком.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Кріссі Тейген та Джон Ледженд учетверте стали батьками. У січні модель народила доньку, а в червні сурогатна мати народила парі сина.

Читайте також: