Втретє вагітна Саша Бо розсекретила стать майбутньої дитини

Знаменитість в Буковелі влаштувала гендер-паті.
Блогерка-мільйонниця Саша Бо, яка втретє вагітна, розсекретила стать майбутньої дитини.
Задля цього знаменитість на заході України, а саме в Буковелі, організувала гендер-паті. Зокрема, Саша разом зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, спочатку запропонувала гостям вечірки здогадатися, хто ж у них народиться. Більшість друзів та рідних проголосували саме за дівчинку.
Далі Саша та Платон позували на тлі гір, тим часом сини блогерки бігли з повітряною кулькою, яку потрібно було луснути, аби дізнатися стать майбутньої дитини. Однак діти розіграли маму та вітчима. Вони випадково випустили кульку.
Одразу ж після цього позаду Саші та Платона почав розвіюватися дим рожевого кольору. Тож у подружжя народиться дівчинка. Щоправда, блогерка хвилюється. Вона вже виховує двох синів, однак з донькою буде все інакше.
"Я досі не усвідомлюю, що в мене буде донечка. Як це взагалі? Заплітати довгі коси, вчити її бути леді? Чи повпливає дівчинка на старших синів? Якими вони будуть братами? Що буде відбуватися в будинку, де двоє дорослих, троє дітей та дві чихуахуа", - поділилася Саша.
До речі, ще завчасно бабуся блогерки прогнозувала, що в неї народиться дівчинка. Як зазначила Саша, вона вкотре мала рацію.
Нагадаємо, раніше блогерка зізналась, як вагітність вплинула на її грудні імпланти. Саша Бо поділилася, чому боїться грудного вигодовування.
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