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Втретє вагітна Саша Бо розсекретила стать майбутньої дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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229
Час на прочитання
2 хв
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Втретє вагітна Саша Бо розсекретила стать майбутньої дитини

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитість в Буковелі влаштувала гендер-паті.

Блогерка-мільйонниця Саша Бо, яка втретє вагітна, розсекретила стать майбутньої дитини.

Задля цього знаменитість на заході України, а саме в Буковелі, організувала гендер-паті. Зокрема, Саша разом зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, спочатку запропонувала гостям вечірки здогадатися, хто ж у них народиться. Більшість друзів та рідних проголосували саме за дівчинку.

Гендер-паті Саші Бо / © instagram.com/sashaabo
Гендер-паті Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Далі Саша та Платон позували на тлі гір, тим часом сини блогерки бігли з повітряною кулькою, яку потрібно було луснути, аби дізнатися стать майбутньої дитини. Однак діти розіграли маму та вітчима. Вони випадково випустили кульку.

Саша Бо з чоловіком та дітьми / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Одразу ж після цього позаду Саші та Платона почав розвіюватися дим рожевого кольору. Тож у подружжя народиться дівчинка. Щоправда, блогерка хвилюється. Вона вже виховує двох синів, однак з донькою буде все інакше.

Саша Бо з чоловіком та дітьми / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

"Я досі не усвідомлюю, що в мене буде донечка. Як це взагалі? Заплітати довгі коси, вчити її бути леді? Чи повпливає дівчинка на старших синів? Якими вони будуть братами? Що буде відбуватися в будинку, де двоє дорослих, троє дітей та дві чихуахуа", - поділилася Саша.

До речі, ще завчасно бабуся блогерки прогнозувала, що в неї народиться дівчинка. Як зазначила Саша, вона вкотре мала рацію.

Нагадаємо, раніше блогерка зізналась, як вагітність вплинула на її грудні імпланти. Саша Бо поділилася, чому боїться грудного вигодовування.

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Дата публікації
Перегляди
229
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