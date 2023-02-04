Зірки "Гри престолів" Кіт Герінгтон та Роуз Леслі вдруге стануть батьками

Акторське подружжя, Кіт Герінгтон та Роуз Лесні, очікують на поповнення у своїй родини.

Актор, який зіграв у серіалі "Гра престолів" Джона Сноу, повідомив радісну новину своїм прихильникам. Герінгтон розповів про те, що зовсім скоро у них з дружиною народиться друга дитина в ефірі вечірнього шоу з Джиммі Феллоном.

Кіт зізнався, що був дуже схвильований після того, як дізнався про те, що стане батьком вдруге. За словами зірки, вдруге усе відбувається значно швидше.

"Я наляканий. З першою дитиною ти немов ходиш по хмарах і танцюєш по полях маргариток протягом дев'яти місяців, ну, принаймні, чоловік", - з усмішкою відповів Герінгтон.

Кіт Герінгтон і Роуз Леслі / Фото: Getty Images

До того ж, зараз зіркове подружжя намагається підготувати свого дворічного сина до появи братика чи сестрички. Поки що, ділиться Кіт, хлопчик лише кумедно реагує на новину.

"Він поки що не розуміє цього. Ми намагаємося підготувати його, показуємо на животик Роуз і говоримо: "Мамина дитина". А він показує на свій животик і каже: "Моя дитина", – поділився Герінгтон.

Нагадаємо, що Кіт Герінгтон та Роуз Леслі познайомилися на знімальному майданчику "Гри престолів". За сюжетом актори грали закоханих, втім, за деяких час пара почала зустрічатися. 2018 року зірки зіграли весілля, а взимку 2021 вперше стали батьками.

Кіт Герінгтон і Роуз Леслі / Фото: Getty Images

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