Глава Тернопольского областного совета вышел на свободу

За Головко заплатили залог в размере 800 тыс. грн.

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко вышел из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.

Об этом рассказал адвокат Головко Александр Тананакин в комментарии "Суспильному"

"Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить", – сказал адвокат.

После внесения залога на Головко возлагаются обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Напомним, вчера, 28 июня, суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают в получении взятки от предпринимателя. Головко взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога.

В получении неправомерной выгоды в больших размерах подозреваются также двое заместителей начальника Тернопольской ОВА – Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук. Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия. Деньги просили за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Злоумышленников задержали "на горячем".

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