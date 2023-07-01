В июне в госбюджет Украины поступило 3 миллиарда долларов внешнего финансирования

Международная помощь будет направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

В июне 2023 года в госбюджет Украины поступило 3 миллиарда долларов внешнего финансирования. Почти половина из привлеченных средств Украина получила в форме грантов на безвозвратных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Европейский Союз предоставил Украине 1,64 млрд. долларов США льготного финансирования в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 млрд. долларов. Всемирный банк передал 104 млн долларов льготного финансирования.

США выделили 1,2 млрд долларов в виде гранта, Финляндия – грант на 15 млн долларов. Обе страны предоставили средства в рамках пятого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Международная помощь будет направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, социальных и гуманитарных.

Ранее мы сообщали, что правление МВФ приняло первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины. Вскоре Киев должен получить новый транш в размере 890 млн. долларов.

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