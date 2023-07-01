Директор ЦРУ тайно ездил в Киев — The Washington Post

Украинские чиновники выразили Бернсу уверенность в возвращении значительной части временно оккупированной территории до осени 2023.

В начале июня директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством государственной разведки.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Цель поездки заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство администрации Джо Байдена обмениваться разведданными для помощи Украине защитить свою территорию.

По информации издания, украинские чиновники выразили Бернсу уверенность в возвращении значительной части временно оккупированной территории до осени 2023 года. Главе ЦРУ рассказали о планах переместить артиллерию и ракетные системы ближе к линии границы с Крымом, а также продвинуться на востоке.

В случае успеха в течение контрнаступления украинские власти не исключают возобновления переговоров с РФ, говорится в материале The Washington Post. У Бернса отказались давать прогнозы касательно контрнаступления ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в мае директор ЦРУ тайно ездил в Китай, где встретился с представителями разведки КНР.

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