Директор ЦРУ таємно їздив до Києва — The Washington Post

Українські посадовці висловили Бернсу впевненість у поверненні значної частини тимчасово окупованої території до осені 2023.
На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.
Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Джо Байдена обмінюватися розвідданими, аби допомогти Україні захистити свою територію.
За інформацією видання, українські посадовці висловили Бернсу впевненість у поверненні значної частини тимчасово окупованої території до осені 2023. Очільнику ЦРУ розповіли про плани перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії кордону з Кримом, а також просунутися на сході.
У разі здобуття успіху протягом контрнаступу українська влада не виключає відновлення переговорів із РФ, йдеться в матеріалі The Washington Post. У Бернса відмовилися давати прогнози перебігу контрнаступу ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що у травні директор ЦРУ таємно їздив до Китаю, де зустрівся з представниками розвідки КНР.
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