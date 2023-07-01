Директор ЦРУ таємно їздив до Києва — The Washington Post

Українські посадовці висловили Бернсу впевненість у поверненні значної частини тимчасово окупованої території до осені 2023.

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Мета поїздки полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Джо Байдена обмінюватися розвідданими, аби допомогти Україні захистити свою територію.

За інформацією видання, українські посадовці висловили Бернсу впевненість у поверненні значної частини тимчасово окупованої території до осені 2023. Очільнику ЦРУ розповіли про плани перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії кордону з Кримом, а також просунутися на сході.

У разі здобуття успіху протягом контрнаступу українська влада не виключає відновлення переговорів із РФ, йдеться в матеріалі The Washington Post. У Бернса відмовилися давати прогнози перебігу контрнаступу ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що у травні директор ЦРУ таємно їздив до Китаю, де зустрівся з представниками розвідки КНР.

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