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Астрологический прогноз на 1 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
696
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 июля

Астрологический прогноз на 1 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного и перспективного – в данном случае домашнего – дела. 

Символ дня: горн. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, серебристый. 

Счастливые камни дня: лазурит, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: ЖКТ. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя приступить к их лечению.

Питание дня: рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров, прежде всего шиповникового и облепихового, а также детокс-меню. 

Стрижка дня: стрижка улучшит не только внешний вид, но и материальное благосостояние. 

Дачные работы дня: нужно поливать и удобрять растения, а также собирать урожай. 

Магия и мистика дня: экстрасенсорные способности могут проявиться даже у тех, кто в них не верит. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Табу дня: нельзя растрачивать силы и энергию впустую. 

Цитата дня: "Лучше делать новости, чем рассказывать о них" (Уинстон Черчилль). 

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Дата публикации
Просмотры
696
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