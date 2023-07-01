Астрологический прогноз на 1 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для любого важного и перспективного – в данном случае домашнего – дела.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, серебристый.
Счастливые камни дня: лазурит, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: ЖКТ.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя приступить к их лечению.
Питание дня: рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров, прежде всего шиповникового и облепихового, а также детокс-меню.
Стрижка дня: стрижка улучшит не только внешний вид, но и материальное благосостояние.
Дачные работы дня: нужно поливать и удобрять растения, а также собирать урожай.
Магия и мистика дня: экстрасенсорные способности могут проявиться даже у тех, кто в них не верит.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: нельзя растрачивать силы и энергию впустую.
Цитата дня: "Лучше делать новости, чем рассказывать о них" (Уинстон Черчилль).
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