Астрологічний прогноз на 1 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якої важливої та перспективної – в цьому разі домашньої – справи.

Символ дня: горн.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: білий, сріблястий.

Щасливе каміння дня: лазурит, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, особливо якщо вчасно розпочати їх лікування.

Харчування дня: рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю, вітамінних відварів, насамперед шипшинного та обліпихового, а також детокс-меню.

Стрижка дня: стрижка покращить не лише зовнішній вигляд, а й матеріальний добробут.

Дачні роботи дня: потрібно поливати та удобрювати рослини, а також збирати врожай.

Магія та містика дня: екстрасенсорні здібності можуть проявитися навіть у тих, хто в них не вірить.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тому не варто звертати на них уваги.

Табу дня: не можна витрачати сили та енергію марно.

Цитата дня: "Краще робити новини, ніж розповідати про них" (Вінстон Черчилль).

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