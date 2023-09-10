Блінкен відповів, чи працюватиме Starlink Ілона Маска в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Starlink Ілона Маска є вкрай важливим для України і компанія повинна і надалі надавати зв'язок українським військовим.

Про це пише Bloomberg.

Блінкен вважає, що супутниковий сервіс Starlink Ілона Маска є "життєво важливим інструментом" для України.

"Ми сподіваємося і очікуємо, що технологія залишиться повністю доступною для українців", - сказав Блінкен у неділю.

Блінкен відмовився коментувати повідомлення, підтверджене Маском, про те, що засновник SpaceX відмовився від українського запиту на активацію системи в анексованому Москвою кримському порту Севастополь минулого року, щоб допомогти атаці на російські військові кораблі.

Відповідаючи на питання, чи повинен Маск зіткнутися з наслідками, Блінкен сказав: "Я не можу говорити про конкретний епізод".

"Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися в їхніх зусиллях щодо захисту всієї території України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Також голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року. Однак головний розвідник спростував заяви ЗМІ, що за цим може стояти розпорядження Ілона Маска.

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