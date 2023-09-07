Маск перешкодив Україні атакувати флот РФ біля Криму — CNN

Американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск у 2022 році розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона.

У цій белетризованій біографії йдеться про розмови Маска з представниками вищого керівництва країни-агресорки, після яких у нього виник страх, що Росія у відповідь на успішну атаку України може застосувати ядерну зброю. Саме тому мільярдер начебто дав вказівку технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон навколо Криму.

Автор біографії Айзексон пише в книзі про "екзистенційний страх" Маска перед глобальною ядерною війною.

Як відомо, після того, як Росія вивела з ладу системи зв’язку України безпосередньо перед своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX на мільйони доларів, які стали вирішальними для військових операцій України.

Навіть коли мережі стільникового зв’язку та Інтернету були зруйновані, термінали Starlink дозволили Україні боротися та залишатися на зв’язку.



Але як тільки Україна почала використовувати термінали Starlink для наступальних атак проти Росії, Маск почав переосмислювати це рішення.

Нагадаємо, що восени 2022 року українські військові скаржилися, що у пристроях зв'язку Starlink на лінії фронту відбуваються перебої в роботі. Це ускладнювало ЗСУ проводити деокупацію українських територій. У липні 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони США планує закупити у SpaceX термінали Starlink для України, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

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