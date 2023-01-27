В Україні формують перші у світі ударні роти БПЛА (фото)

Вже відібрано найпрофесійніших військових, які очолять ці ударні роти.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний ухвалив рішення про формування в Україні перших у світі ударних рот БПЛА в межах проєкту "Армія дронів".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Вже відібрано найпрофесійніших військових, які очолять ударні роти БПЛА. Кожна з рот отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне для боротьби з ворогом обладнання.

В Генштабі додали, що в межах проєкту "Армія дронів" для повноцінної його реалізації створено Координаційний штаб спільно з Міноборони, Мінцифри та Держспецзв'язку.

"Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України", – пояснили в Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, в липні в Україні запустили спецпроєкт "Армія дронів" для збору безпілотників для військових. Анонсувалося, що комплексна програма включатиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

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