Для ЗСУ збирають "Армію дронів": віддати свій безпілотник може кожен охочий

В Україні запускають спеціальний проєкт з назвою "Армія дронів" для збору безпілотників для військових. Комплексна програма включатиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.
Пожертвувати свій дрон для ЗСУ також може кожен охочий, проте необхідно, аби пристрій відповідав спискові технічних вимог.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації 1 липня.
Усі охочі можуть на сайті UNITED24 задонатити на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міноборони в НБУ.
У межах проєкту планують зібрати 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 год., на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Головне – їх складно помітити, а отже, складно збити.
Пожертвувати можна квадрокоптери з такими параметрами:
- батарея ємністю не менш ніж 5000 мАч;
- дальність польоту від 1 км;
- камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;
- тривалість заряджання не менш ніж 30 хв.;
- параметри фото – не менш ніж 5280х3956, параметри відео – не менш ніж 3840x2160;
- бажано з джойстиком і пультом керування.
Дрон може бути новий або ні, головне, щоб він був справним і придатним до використання.
Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту – Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine у США. Звідти пристрій доставлять до України. Українці ж можуть відправити посилку через будь-яке відділення "Нової пошти". Треба просто принести дрон, сказати кодові слова "доставка для ЗСУ на "Армію дронів". Оператор самостійно оформить відправлення.
Нагадаємо, на саміті в Мадриді 29 червня країни НАТО затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.
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