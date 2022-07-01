Рада повернула освітянам відпустку повної тривалості

Верховна Рада України дозволила освітянам брати відпустку тривалістю до 56 календарних днів.

Відповідний законопроєкт №7251 1 липня на засіданні ухвалили нардепи.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Освітяни зможуть брати відпустку повної тривалості – до 56 календарних днів... Знаю, наскільки це нагальне питання для працівників освіти. Адже на час воєнного стану відпустка була обмежена 24 днями", - написала вона.

За словами Гришиної, тепер обмеження зняте, а рішення щодо тривалості відпустки ухвалюватиме директор чи засновник школи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість українців вважають, що відпочивати під час війни недоречно, інші залишилися без роботи, а тому не поїдуть у відпустку. Як і де українці планують провести літо 2022, які можливості для відпочинку - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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