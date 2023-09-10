Путин проиграет в длительной войне — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, но эмоционально он и его команда готовы к ней. Также украинский лидер намекнул на усиление ударов по территории России.

Об этом он говорил в интервью The Economist.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", — сказал Зеленский.

По его словам, президент государства-агрессора Владимир Путин, не достигнув быстрой победы, намерен истощить Украину и ее партнеров, "сделав Украину нефункциональным, обезлюденным государством, беженцы из которого создают проблемы в Европе".

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Но Зеленский считает, что сама Россия хрупкая и Путин еще не осознает, что в продолжительной войне он проиграет.

"Неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, его экономика проигрывает", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что поскольку Украина усилит свои удары на территории России, в частности атаками беспилотников, россияне начнут задавать неудобные вопросы хозяину Кремля о неспособности армии защитить их.

Зеленский напомнил, что авторитет российского диктатора уже был ослаблен июньским мятежом Евгения Пригожина.

Напомним, политолог, преподаватель Карлового университета в Праге Александр Морозов считает, что до конца 2024 года в России произойдет новый мятеж против президента РФ Владимира Путина.

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