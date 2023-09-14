Чи можливо ліквідувати Путіна: ексречник Генштабу ЗСУ відповів

Російський диктатор Володимир Путін розуміється на безпекових протоколах, адже сам був спецслужбовцем. Тож ліквідувати його майже нереально.

Путін створив у Росії розгалужену мережу Федеральної служби охорони і структури, які гарантують йому фізичне виживання.

Про це розповів у інтерв’ю для ТСН.ua військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, російський диктатор Путін знається на безпекових протоколах, адже сам колись працював у російських спецслужбах.

"Мабуть, він найбільше захищений лідер країни у світі. Він як спецслужбіст абсолютно чітко розуміється на безпекових протоколах", - вважає Селезньов.

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За його словами, Путін переймається за своє життя настільки, що для власної безпеки від "неочікуваних речей", він міг створити у РФ розгалужену мережу Федеральної служби охорони і структури, які безпосередньо гарантують йому фізичне виживання.

"Тому вважаю, що такий кейс як вбивство Путіна технічно неможливо реалізувати. Ходять різні чутки щодо стану його здоров'я. Система, яку він створив, буде працювати над тим, щоб продовжити йому життя", - переконаний ексречник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головний лікар Путіна Віктор Трухін, який знає "медичні таємниці влади", був заарештований ФСБ під час його спроби втекти із Росії до Білорусі.

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