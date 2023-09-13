"Путін готовий подовжувати війну ще багато років" – очільник Бундесверу

За словами Пісторіуса, поки українці не будуть в змозі вести переговори, країна потребуватиме підтримки західних партнерів.

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить готовності очільника Кремля Володимира Путіна до мирних перемовин.

Про це Пісторіус заявив під час діалогу з питань безпекової політики в Федеральній академії безпекової політики 13 вересня, передає "Укрінформ".

На думку Пісторіуса, Кремль не готовий до серйозних перемовин. Про це можна говорити лише тоді, "коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти", поки диктатор готовий подовжувати війну ще багато років.

"Отже, наразі немає підстав для видимих ​​розмов… Я не бачу жодних ознак цього», – зазначив міністр.

Пісторіус також сказав, що не знає, чи взагалі тривають якісь попередні переговори по дипломатичних каналах, але не виключив такої можливості.

Водночас, за словами очільника Міноборони ФРН, Україна має перемогти, а не просто "не повинна програти".

"Зрештою не нам вирішувати, на яких умовах буде укладено мир, це вирішуватимуть українці, ми маємо залишити це питання їм. Все інше було би нашою атакою на їхній суверенітет", – сказав Пісторіус.

Проте він упевнений, що не всі росіяни, якби вони могли говорити вільно, підтримують війну, як це хоче представити всім Путін. Він назвав кремлівську владу "кримінальним репресивним режимом", а те, що народ втягнули у війну проти сусідньої країни – "нестерпним".

Нагадаємо, раніше Борис Пісторіус висловлювався щодо передавання Україні далекобійні ракети Taurus. за його словами, це не залежить від того, чи нададуть США ЗСУ ATACMS.

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