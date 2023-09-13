Пенсії для “чорнобильців”: Конституційний суд ухвалив важливе рішення

Розмір пенсій для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС не може корегуватися Кабінетом міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів.

У середу, 13 вересня, Конституційний суд ухвалив рішення, за яким пенсії громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають виплачуватися в обсязі, що передбачений спеціальним законом, а не в залежності від наявності грошей у держави, як це зафіксували в Бюджетному кодексі.

Про це повідомили на офіційному сайті Конституційного суду (КС).

Суд визнав неконституційними положення Бюджетного кодексу, якими встановлено, що норми Закону “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених урядом, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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КС виходив з того, що закон № 796 є спеціальним, ним визначено основні положення щодо реалізації конституційного права, тому суд наголосив, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема, розмір їх пенсійного забезпечення має встановлювати законодавець виключно цим законом.

КС також постановив, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку зі втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, а також бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

“Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах, визначених законом. При цьому розмір пенсій не може корегуватися Кабінетом міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів”, – наголошують у Конституційному суді.

Суддею-доповідачем у справі виступав Віктор Кичун.

Нагадаємо, в Україні 2024 року планують підвищити пенсії на 16%.

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