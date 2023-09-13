"Путин готов вести войну еще много лет" – глава Бундесвера

По словам Писториуса, пока украинцы не будут в состоянии вести переговоры, страна будет нуждаться в поддержке западных партнеров.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит готовности главы Кремля Владимира Путина к мирным переговорам.

Об этом Писториус заявил во время диалога по вопросам политики безопасности в Федеральной академии политики безопасности 13 сентября, передает "Укринформ".

По мнению Писториуса, Кремль не готов к серьезным переговорам. Об этом можно говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать, пока диктатор готов продлевать войну еще много лет.

"Следовательно, пока нет оснований для видимых разговоров… Я не вижу никаких признаков этого», – отметил министр.

Писториус также сказал, что не знает, продолжаются ли какие-то предварительные переговоры по дипломатическим каналам, но не исключил такой возможности.

В то же время, по словам главы Минобороны ФРГ, Украина должна победить, а не просто "не должна проиграть".

"В конце концов, не нам решать, на каких условиях будет заключен мир, это будут решать украинцы, мы должны оставить этот вопрос им. Все остальное было бы нашей атакой на их суверенитет", — сказал Писториус.

Однако он уверен, что не все россияне, если бы они могли свободно говорить, поддерживают войну, как это хочет представить всем Путин. Он назвал кремлевские власти "криминальным репрессивным режимом", а то, что народ втянули в войну против соседней страны — "несносным".

Напомним, ранее Борис Писториус высказывался по поводу передачи Украине дальнобойные ракеты Taurus. по его словам, это не зависит от того, предоставит ли США ВСУ ATACMS.

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