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В Германии обещают поставлять в Украину больше Leopard

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Германии обещают поставлять в Украину больше Leopard

Германия нарастит поставки танков Leopard 1 ВСУ. / Фото: Associated Press

Зато о передаче истребителей Eurofighter речь не идет.

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставлять украинским Вооруженным силам больше танков Leopard. К концу 2023-го их количество составит сотни.

Об этом политик заявил в эфире программы RTL Direkt, передает ntv.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 от июля и дальше. И до конца года их будет свыше 100", — сказал глава немецкого Минобороны. .

К слову, Писториус не подтвердил подлинность фото, на которых якобы уничтожены РФ танки Leopard 2. Впрочем, подчеркнул он, "природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди гибнут".

"Вот почему наша поддержка Украины так важна", — подчеркнул немецкий министр.

Впрочем, он отверг призывы к снабжению немецких истребителей Eurofighter. Мол, "на данный момент этот вопрос не стоит, потому что Украина в первую очередь нуждается в истребителях F-16".

Напомним, в Министерстве обороны Германии отреагировали на информацию в СМИ о якобы уничтоженных танках Leopard. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у них нет такой информации.

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Дата публикации
Просмотры
660
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